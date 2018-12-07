Pınar Karşıyaka'ya güçlü rakip
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ndeki hafta içi mesaisinde namağlup lider Fenerbahçe'ye deplasmanda 80-72 mağlup olan Pınar Karşıyaka, yarın Türk Telekom'u konuk edecek.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ndeki hafta içi mesaisinde namağlup lider Fenerbahçe'ye deplasmanda 80-72 mağlup olan Pınar Karşıyaka, yarın Türk Telekom'u konuk edecek. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 13.00'te start alacak. Bilet fiyatları öğrenci 15, tam 30 TL olarak belirlendi.
Yeşil-kırmızılı ekipte sakatlığı nedeniyle Fenerbahçe karşısında oynamayan Sek Henry'nin forma giymesi bekleniyor. Play-Off hattındaki iki takımdan Karşıyaka, bu sezon 9 maçta 4 galibiyet, 5 mağlubiyet alırken Türk Telekom, 8 haftayı 5 galibiyet, 3 yenilgiyle geçti.
- 7.12.2018 11:16
- Güncelleme: 7.12.2018 11:43
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Trabzonspor'da Mete Kalkavan infiali!
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Yorum
rigby noldu kardeşim geçen hafta ortak açıklama yapıodunus hakemlerin arkasındayız diye! bence simdi hic konusmayın
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Yorum
özkan Federasyona belli olmaz yarın maçın stadını değiştirebilir es es liler fazla ümitlenmesin daha önce olduğu gibi saygılar.
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Yorum
hakkımızı yirsoun tff hiç tahrik unsuru yok mu.haksız penaltı var.bu takımın hakkı yenmiş bari bir maç inirim yapayım diyen yokmu.hakkımız yeniliyor.
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