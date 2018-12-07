Pınar Karşıyaka'ya güçlü rakip
07 Aralık 2018, Cuma
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'ya güçlü rakip

<a href="/index/pinar-karsiyaka?id=244318e5-e8b4-4f1d-8338-cbf84d434a00" class="" rel="tag">Pınar Karşıyaka</a>'ya güçlü rakip

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ndeki hafta içi mesaisinde namağlup lider 'ye deplasmanda 80-72 mağlup olan , yarın 'u konuk edecek.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ndeki hafta içi mesaisinde namağlup lider 'ye deplasmanda 80-72 mağlup olan , yarın 'u konuk edecek. Karşıyaka Spor Salonu'ndaki mücadele saat 13.00'te start alacak. Bilet fiyatları öğrenci 15, tam 30 TL olarak belirlendi.


Yeşil-kırmızılı ekipte sakatlığı nedeniyle karşısında oynamayan Sek Henry'nin forma giymesi bekleniyor. Play-Off hattındaki iki takımdan Karşıyaka, bu sezon 9 maçta 4 galibiyet, 5 mağlubiyet alırken , 8 haftayı 5 galibiyet, 3 yenilgiyle geçti.

  1. 7.12.2018 11:16
  2. Güncelleme: 7.12.2018 11:43
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