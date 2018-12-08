Basketbolda günün toplu sonuçları
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne 3, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 1, Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne 4 ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'ne tek maçla devam edildi.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 10'uncu, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise 8'inci hafta, oynanan 4 mücadeleyle başladı. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 9'uncu haftası ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 11'inci haftası ise 5 karşılaşmayla devam etti.
Liglerde alınan sonuçlar şöyle:
TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ
Pınar Karşıyaka-Türk Telekom: 86-89
Galatasaray-Banvit: 86-76
TOFAŞ-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 97-83
KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ
Kırçiçeği Bodrum-Galatasaray: 53-80
TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ
Manisa Büyükşehir Belediyespor-Selçuklu Basketbol: 79-63
Petkimspor-Bandırma Kırmızı: 76-71
Karesispor-Düzce Belediyespor: 100-77
Bursaspor-Edirnespor: 82-52
TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL 1. LİGİ
Akdeniz Üniversitesi-Galatasaray Gelişim: 63-54
- 8.12.2018 20:33
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Galatasaray'ın cezaları onandı
Toplam 6
Yorum
HagiHagi Bu sene bariz futbol GS ye karsi oynaniyor. herkes bize karsi. Ne olacak bu Turkiye Futbolu diyen yok.
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Genoa'da Prandelli dönemi
Toplam 1
Yorum
gs li prentelli 3 haftaya varmaz kovulur adamın teknik direktörle alakası yok
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Fenerbahçe'de Akhisarspor maçı hazırlıkları
Toplam 1
Yorum
KASA ANTRÖNÖRLERLE KANDIRMAYIN HOCA LAZIMMMM HOCA
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