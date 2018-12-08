Basketbolda günün toplu sonuçları

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 10'uncu, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise 8'inci hafta, oynanan 4 mücadeleyle başladı. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 9'uncu haftası ve Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi'nin 11'inci haftası ise 5 karşılaşmayla devam etti.

Liglerde alınan sonuçlar şöyle:

TAHİNCİOĞLU BASKETBOL SÜPER LİGİ

Pınar Karşıyaka-Türk Telekom: 86-89

Galatasaray-Banvit: 86-76

TOFAŞ-Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol: 97-83

KADINLAR BASKETBOL SÜPER LİGİ

Kırçiçeği Bodrum-Galatasaray: 53-80

TÜRKİYE BASKETBOL 1. LİGİ

Manisa Büyükşehir Belediyespor-Selçuklu Basketbol: 79-63

Petkimspor-Bandırma Kırmızı: 76-71

Karesispor-Düzce Belediyespor: 100-77

Bursaspor-Edirnespor: 82-52

TÜRKİYE KADINLAR BASKETBOL 1. LİGİ

Akdeniz Üniversitesi-Galatasaray Gelişim: 63-54