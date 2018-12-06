NBA takımlarından New York Knicks forması giyen Enes Kanter (26), FETÖ elebaşı Gülen'e bağlılık yemini etti. Kendisini Gülen'in manevi oğlu olarak lanse eden Kanter, soyadını bile Gülen olarak değiştirmek istedi. NBA Avrupa ise Instagram hesabına 'en iyi Türk basketbolcular' olarak milli sporcularımız Furkan Korkmaz, Cedi Osman ve Ersan İlyasova'nın yer aldığı fotoğrafı ekledi. Ancak fotoğrafta Enes Kanter'e yer verilmedi. Türk pasaportu iptal edilen FETÖ'cü Enes Kanter ise görselde yer almaması nedeniyle tepki gösterdi. NBA yönetimi ise değişiklik yaparak fotoğrafa Enes Kanter'i de ekledi. Bu değişiklik tepki çekti. Türk taraftar, "Enes Kanter FETÖ'cü" diyerek görselin kaldırılmasını istedi. Ancak NBA yönetimi, paylaşımı sayfasında tutmaya devam etti. Türk basketbol tarihinin efsanelerinden Mehmet Okur da FETÖ'cü basketbolcu Enes Kanter'e tepki gösterdi. Okur, FETÖ üyesi Enes Kanter'e, "Gelmiş geçmiş en iyi Türk basketbolcu musun? Hmm... Sadece komik" demekle yetindi.