Haydi 12 Dev Adam – Fotomaç – 29 Kasım 2018
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Haydi

Haydi 12 Dev Adam

Ay-yıldızlılar, yolunda çok kritik bir maça çıkacak. Milliler, ’yı yenmesi halinde ilk 3 için avantaj sağlayacak

A Milli Erkek Basketbol Takımız, 2019 Elemeri'nde bugün kritik bir maça çıkacak. Ay-yıldızlı ekibimiz, I Grubu'nda lider 'yı ağırlayacak. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve NTV'den yayınlanacak. İlk 3'ün 'de yapılacak finallere direkt gideceği grupta ikinci olan , güçlü rakibini devirmesi halinde büyük avantaj sağlayacak. Elemelerin ilk turunda yer aldığı B Grubu'nda oynadığı 6 maçın 4'ünde galip gelen , 2 Aralık'ta Karadağ, 22 Şubat 2019'da Slovenya ve 25 Şubat 2019'da da yine İspanya ile karşılaşacak.

  1. 29.11.2018
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