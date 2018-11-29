Haydi 12 Dev Adam
Ay-yıldızlılar, Dünya Kupası yolunda çok kritik bir maça çıkacak. Milliler, İspanya’yı yenmesi halinde ilk 3 için avantaj sağlayacak
A Milli Erkek Basketbol Takımız, 2019 Dünya Kupası Elemeri'nde bugün kritik bir maça çıkacak. Ay-yıldızlı ekibimiz, I Grubu'nda lider İspanya'yı ağırlayacak. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve NTV'den yayınlanacak. İlk 3'ün Çin'de yapılacak finallere direkt gideceği grupta ikinci olan Türkiye, güçlü rakibini devirmesi halinde büyük avantaj sağlayacak. Elemelerin ilk turunda yer aldığı B Grubu'nda oynadığı 6 maçın 4'ünde galip gelen 12 Dev Adam, 2 Aralık'ta Karadağ, 22 Şubat 2019'da Slovenya ve 25 Şubat 2019'da da yine İspanya ile karşılaşacak.
- 29.11.2018
-
Filede derbi heyecanı
Toplam 1
Yorum
EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
-
Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
sek gs maçından önce sakatlanması manidar
-
Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
Haydi 12 Dev Adam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.