Haydi 12 Dev Adam

A Milli Erkek Basketbol Takımız, 2019 Dünya Kupası Elemeri'nde bugün kritik bir maça çıkacak. Ay-yıldızlı ekibimiz, I Grubu'nda lider İspanya'yı ağırlayacak. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve NTV'den yayınlanacak. İlk 3'ün Çin'de yapılacak finallere direkt gideceği grupta ikinci olan Türkiye, güçlü rakibini devirmesi halinde büyük avantaj sağlayacak. Elemelerin ilk turunda yer aldığı B Grubu'nda oynadığı 6 maçın 4'ünde galip gelen 12 Dev Adam, 2 Aralık'ta Karadağ, 22 Şubat 2019'da Slovenya ve 25 Şubat 2019'da da yine İspanya ile karşılaşacak.