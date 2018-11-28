Ankara Wyndham Otel'de sponsorlukla ilgili düzenlenen törene, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Seyfullah Safa Özcan'ın yanı sıra TBF Üst Yöneticisi Ömer Onan, TBF Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Beşok, TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Kerem Tunçeri'nin yanı sıra yetkililer ve davetliler katıldı.

TBF Başkanı Türkoğlu, törende yaptığı konuşmada, iş birliği anlaşmasının her iki taraf için de hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bu tarz iş birliği anlaşmalarının kendileri için çok değerli olduğunu dile getiren Türkoğlu, "Yönetim olarak göreve geldiğimizden beri en büyük amacımız basketbolun Türkiye'ye yayılması, bir anlamda herkesin basketbolla tanışması oldu. Devletimiz önemli bir destek verse de federasyon olarak özel sektörle yapılacak iş birliği anlaşmalarının daha sürdürülebilir olduğuna inanıyoruz." dedi.

Birlikte çalıştıkları özel sektör firmalarının çok değerli olduğunu vurgulayan Türkoğlu, "Aramıza yeni katılan Petlas ailesine de teşekkür ediyoruz. Anlaşmamız 1 yıl olacak. Kendimizi tanımamız açısından iyi bir başlangıç olacaktır ve uzun yıllar birlikte güzel işler yapacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Türkoğlu, kendisine göre TBF'nin Türkiye'nin en başarılı federasyonu olduğunun altını çizerek, "Hem bu tarz anlaşmalar hem operasyonlar hem de spor anlamında yaptığımız işlerle tüm federasyonlara örnek olacak bir federasyonuz. Son iki hafta içinde çok değerli markalarla kontratlarımızı uzatma imkanı yakaladık veya yeni isimler kazandırdık. Bu tarz firmaların bize olan güvenleri nedeniyle bu anlaşmalar yapılıyor. Yapılacak çalışmalarla iki taraf da memnun olacaktır. Basketbolun ve milli takımımızın daha iyi organizasyonlarda işlerini sürdürebilmesi için bu tarz anlaşmalara ihtiyaç var." diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN TÜM OKUL BAHÇELERİNE POTA KAZANDIRMAK İSTİYORUZ"

Her iki tarafın da yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri bulunduğuna dikkati çeken Türkoğlu, "Geçen ay başlattığımız 'Haydi sahaya' projemiz var. Petlas ile bu anlamda da çalışmalar yapacağız. Türkiye'nin tüm okul bahçelerine pota kazandırmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Türkoğlu, FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde yapacakları İspanya ve Karadağ maçlarına da değinerek şunları söyledi:

"Öncelikle Ankara seyircisine teşekkür etmek istiyorum. Ankara, bu zamana kadar tüm maçlarımızda salonu tamamen doldurup milli takımımızı gerçek anlamda destekleyen şehir olmuştur. Biletler tamamen tükendi, bu bizi mutlu ediyor. İspanya veya Karadağ maçlarından bir tanesini kazandığımız takdirde Dünya Kupası'na gitmeyi büyük ihtimalle garantileyeceğiz. Bu süreçte tüm kulüplerimize, yöneticilere ve antrenörlere ayrıca teşekkür ediyoruz. Bizim dışımızda gelişen fikstür var. Bu süreçte hepsi duyarlı davranıyor ve milli takımımızın yanında duruyor. Umuyorum ki milli takımımız iyi bir performans sergiler ve Dünya Kupası'na gitme hakkı kazanırız. Bu tip organizasyonlarda bulunması gereken bir takımız."

ÖZCAN: "YARINKİ HAVA ATIŞINI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"

Petlas Yönetim Kurulu Üyesi Seyfullah Safa Özcan ise tıpkı milli takımlar gibi kendilerinin de milli duygulardan aldıkları güçle çalıştıklarını dile getirdi.

Türk sermayesiyle ürettikleri ürünleri dünyaya verdiklerine değinen Özcan, şunları kaydetti:

"Milli takımımız, dünyanın her yerinden başarıyla dönüyor. Biz de böyle bir firmayız. Bu anlamda uyum sağlayacağımızı düşünüyoruz. Milli sporculardan milli markalara kadar büyük görevler düşüyor. Dünya Kupası'na 4 maçımız kaldı, bizim için önemli maçlar. Rakiplerimiz güçlü ama biz daha güçlü olduğumuza inanıyoruz. Petlas ailesi olarak Çin'e gideceğimizi düşünüyoruz. Yarınki hava atışını dört gözle bekliyoruz. Biz de bizzat orada olarak milli takımımızı destekleyeceğiz."