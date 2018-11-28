Potada millilerin rakibi İspanya
28 Kasım 2018, Çarşamba
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Potada millilerin rakibi

Potada millilerin rakibi İspanya

A , FIBA Avrupa Elemeleri 2. tur I Grubu'ndaki 3. maçında yarın lider 'yı konuk edecek - 'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

A , FIBA Avrupa Elemeleri 2. tur I Grubu'ndaki 3. maçında yarın Ankara'da lider ile karşı karşıya gelecek.

'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak ve NTV'den canlı yayınlanacak.

Elemelerin ilk turunda yer aldığı B Grubu'nda oynadığı 6 maçın 4'ünde galip gelen ve 10 puanla lider olarak ikinci tura yükselen milli takım, I Grubu'nda yaptığı 2 karşılaşmayı da kazandı.

Milliler, grupta 14 puanla ikinci sırada yer alırken, 7 galibiyeti olan İspanya ise 15 puanla lider konumda bulunuyor.

A Milli Basketbol Takımı, İspanya maçının ardından 2 Aralık'ta deplasmanda Karadağ, 22 Şubat'ta sahasında Slovenya ve 25 Şubat'ta ise deplasmanda yine İspanya ile mücadele edecek.

Gruplarında ilk 3 sırayı elde edecek takımlar, 'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'nda mücadele etme hakkı kazanacak.

İlk tur grubundan puanların da taşındığı 2. tur I Grubu'nda son durum şöyle:

Takım O G M A Y Av. P
1- İspanya 8 7 1 647 589 58 15
2- Türkiye 8 6 2 602 535 67 14
3- Letonya 8 5 3 644 612 32 13
4- Karadağ 8 4 4 613 606 7 12
5- Ukrayna 8 4 4 600 605 -5 12
6- Slovenya 8 2 6 635 663 -28 10
  1. 28.11.2018 10:29
  2. Güncelleme: 28.11.2018 10:51
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