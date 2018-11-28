Potada millilerin rakibi İspanya
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. tur I Grubu'ndaki 3. maçında yarın lider İspanya'yı konuk edecek - Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. tur I Grubu'ndaki 3. maçında yarın Ankara'da lider İspanya ile karşı karşıya gelecek.
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak ve NTV'den canlı yayınlanacak.
Elemelerin ilk turunda yer aldığı B Grubu'nda oynadığı 6 maçın 4'ünde galip gelen ve 10 puanla lider olarak ikinci tura yükselen milli takım, I Grubu'nda yaptığı 2 karşılaşmayı da kazandı.
Milliler, grupta 14 puanla ikinci sırada yer alırken, 7 galibiyeti olan İspanya ise 15 puanla lider konumda bulunuyor.
A Milli Basketbol Takımı, İspanya maçının ardından 2 Aralık'ta deplasmanda Karadağ, 22 Şubat'ta sahasında Slovenya ve 25 Şubat'ta ise deplasmanda yine İspanya ile mücadele edecek.
Gruplarında ilk 3 sırayı elde edecek takımlar, Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'nda mücadele etme hakkı kazanacak.
İlk tur grubundan puanların da taşındığı 2. tur I Grubu'nda son durum şöyle:
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1- İspanya
|8
|7
|1
|647
|589
|58
|15
|2- Türkiye
|8
|6
|2
|602
|535
|67
|14
|3- Letonya
|8
|5
|3
|644
|612
|32
|13
|4- Karadağ
|8
|4
|4
|613
|606
|7
|12
|5- Ukrayna
|8
|4
|4
|600
|605
|-5
|12
|6- Slovenya
|8
|2
|6
|635
|663
|-28
|10
- 28.11.2018 10:29
- Güncelleme: 28.11.2018 10:51
-
Andre Ayew şoku!
Toplam 2
Yorum
alex10 zaten işe yaramıyorsun barış nasiplensin de 2-3 hafta kendine gelsin
-
Andre Ayew şoku!
Toplam 2
Yorum
aywe ayewin sakatlanması gs bjk ve başakşehir için iyi olmadı.
-
Ekuban annesini kaybetti!
Toplam 1
Yorum
Mustafa KUL Ekuban başın sağ olsun. Allah sabırlar versin.
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