Potada fikstür çekildi

Erkekler basketbolda 2026- 2027 sezonunun fikstür kura çekimi gerçekleştirildi. Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen kura çekimine; TBF Başkan Vekili Harun Erdenay, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri Tolga Egemen, Dr. Yılmaz Argüden, Ali Türkmen, TBF Genel Sekreteri Dr. Serhan Antalyalı, TBF yöneticileri ve kulüp temsilcileri katıldı. Sezonun ilk haftasının programı şöyle: Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe, Galatasaray MCT Technic-Çayırova Belediyesi, Türk Telekom- Karşıyaka, Trabzonspor-Bursaspor Basketbol, Anadolu Efes-Beşiktaş, Tofaş-Pizzabulls Bordo Bandırma, Aliağa Petkim Spor-Yukatel Denizli Basket, Glint Körfez Basket-Esenler Erokspor.