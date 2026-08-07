NBA ve FIBA İstanbul’u seçti

Bu yıl 25'inci yılını kutlayan NBA ve FIBA'nın küresel yetenek gelişimi ve topluluk erişim programı, 26-29 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak.
Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ağustos 2026 06:50
Bu yıl 25'inci yılını kutlayan NBA ve FIBA'nın küresel yetenek gelişimi ve topluluk erişim programı, 26-29 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak. Organizasyon, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi Ülker Altyapı Salonları'nda gerçekleştirilecek. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, "NBA ve FIBA'ya değerli iş birlikleri ve bu özel etkinliği mümkün kıldıkları için en içten teşekkürlerimi sunmak istiyorum" dedi.