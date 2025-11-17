CANLI SKOR ANA SAYFA
NBA'de Alperen Şengün'ün uzatmaya götürdüğü maçı Rockets kazandı!

NBA'de Alperen Şengün'ün uzatmaya götürdüğü maçı Rockets kazandı!

Alperen Şengün’ün 30 sayıyla öne çıktığı gecede Rockets uzatmada kazanırken, Hawks geriden gelip Suns’ı, Jazz ise iki uzatmada Bulls’u mağlup etti. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2025 Pazartesi 10:08
NBA'de Alperen Şengün'ün uzatmaya götürdüğü maçı Rockets kazandı!
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, uzatmaya giden maçta Orlando Magic'i 117-113 mağlup etti.

Toyota Center'da oynanan karşılaşmada son saniye basketiyle skoru 102-102 yapan ve maçı uzatmaya götüren milli oyuncu Alperen Şengün, 30 sayı, 12 ribaunt ve 8 asistle galibiyetin mimarlarından oldu.

Son çeyrekte 11 sayı geriden gelerek galibiyet serisini dört maça çıkaran Rockets'ta Kevin Durant 35 sayı, 6 asist, Reed Sheppard 16 sayı, Amen Thompson 12 sayı ve 10 ribauntla katkı sağladı.

Magic'te Franz Wagner'ın 29, Desmond Bane'in 26 sayılık performansları mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

HAWKS, 22 SAYI GERİDEN GELEREK KAZANDI

Son çeyrekte 22 sayı geriden gelerek Phoenix Suns'ı 124-122 yenen Atlanta Hawks, üst üste 5. galibiyetini elde etti.

Onyeka Okongwu 27, Nickeil Alexander-Walker 26 ve Jalen Johnson 25 sayı ve 10 ribauntla Hawks'ın skor yükünü paylaştı.

Suns'ta Dillon Brooks 34, Devin Booker 27 sayıyla maçı tamamladı.

    JAZZ, İKİ UZATMADA BULLS'U DEVİRDİ

    Utah Jazz, Keyonte George'un ikinci uzatmanın bitimine 2 saniye kala attığı 3 sayılık basketle sahasında Chicago Bulls'u 150-147 yendi.

    Sezonun en yüksek skorlu maçında ev sahibi ekipte Lauri Markkanen 47, Keyonte George 33 sayıyla en skorer isimler oldu.

    Üst üste 5. maçından da mağlubiyetle ayrılan Bulls'ta ise Coby White 27 sayıyla oynarken, Josh Giddey 26 sayı, 13 ribaunt, 13 asistle "triple double" yaptı.

