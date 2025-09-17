CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Basketbol Antetokounmpo özür diledi

Antetokounmpo özür diledi

Yunan basketbolcu Giannis Antetokounmpo, kısa süre önce Türk bayrağı ile ilgili söylemiş olduğu sözler için özür diledi. Basketbolcudan konuyla ilgili paylaşımlar geldi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2025 Çarşamba 09:53
Antetokounmpo özür diledi

Yunan basketbolcu Giannis Antetokounmpo, sosyal medya hesabından Türk bayrağı ile ilgili söylemiş olduğu sözler için özdür diledi.

Antetokounmpo, konuyla ilgili olarak, "Canlı yayın sırasında, saygısızca yorumlar yapan birine yanıt olarak uygunsuz bir yorumda bulundum. Amacım kimseyi kırmak değildi. Büyük bir üzüntü duyuyorum. Dünyanın dört bir yanındaki Türklere karşı sadece sevgi ve saygı duyuyorum. Ailemiz bizi sevgi ve saygı ile yetiştirdi." dedi.

ALPEREN İLE ORTAK MESAJ

Basketbolcu, özür mesajının ardından milli basketbolcumuz Alperen Şengün ile ortak bir paylaşıma imza attı.

İkili, sarıldıkları bir fotoğrafı paylaştı ve, "Ülkelerine olan sevgimiz için oynarız. Oyuna olan sevgimiz için oynarız. Saygıyla oynarız. Sporun bizi bölmek değil, birleştirmek için var olduğunu her zaman hatırlatırız." dedi.

Antetokounmpo ve Alperen, bu paylaşımlarına Türk ve Yunan bayrakları da ekledi.

SON DAKİKA
