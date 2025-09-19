2026 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası Elemeleri'nin bir ayağı İstanbul'da yapılacak

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) İcra Komitesi, 2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri'nin yapılacağı dört ev sahibi kenti açıkladı.

FIBA'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre eleme maçları, İstanbul'un yanı sıra Fransa'nın Lyon-Villeurbanne, Porto Riko'nun San Juan ve Çin'in Wuhan şehirlerinde oynanacak.

Altışar ülkenin mücadele edeceği eleme turnuvaları, 11-17 Mart 2026 tarihlerinde düzenlenecek.

Bu yaz Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek final oynayan Türkiye, elemelere katılma hakkını elde etmişti.

Gelecek yıl Berlin'de düzenlenecek turnuvada ev sahibi Almanya'nın yanı sıra kıtalarındaki şampiyonluklarla Avustralya, Belçika, Nijerya ve ABD, doğrudan Dünya Kupası bileti aldı. Ancak bu beş ülkenin de mart ayında katılacağı elemelerde, Dünya Kupası için kalan 11 kontenjan sahiplerini bulacak.

Her ülkenin toplam 5 maç yapacağı elemelerde Dünya Kupası'na katılabilmek için ilk 3 sırada yer almak gerekiyor. Almanya'nın yer aldığı turnuvada ise Almanya ve kıta kupası şampiyonuyla birlikte en iyi iki takım Dünya Kupası vizesi alacak.

Dünya Kupası, Almanya'nın başkenti Berlin'de 4 Eylül 2026'da başlayacak. Elemeler için kura çekimi ise 7 Ekim Salı günü, İsviçre'deki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde yapılacak.