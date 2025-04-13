TOFAŞ 88-89 Fenerbahçe Beko (MAÇ SONUCU ÖZET)

TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada taraftarlar son saniyeye kadar büyük bir heyecan yaşadı.

Maça hızlı başlayan ev sahibi TOFAŞ, ilk periyodu 29-23 önde kapattı. İkinci çeyrekte de etkili oyununu sürdüren Bursa ekibi, soyunma odasına 53-38'lik üstünlükle girdi. Üçüncü periyotta da farkı korumayı başaran TOFAŞ, final çeyreğine 69-57 önde girdi.

Ancak son çeyrekte Fenerbahçe Beko'nun tecrübeli isimleri devreye girdi. Skorer oyuncular Baldwin (19 sayı) ve Melih Mahmutoğlu (15 sayı), sarı-lacivertli ekibin geri dönüşünde başrol oynadı. Metecan Birsen ve Hall da 13'er sayılık katkılarıyla galibiyete katkı sağladı.

TOFAŞ'ta ise Reed 18, Trifunovic 17 ve Bankston 15 sayıyla mücadele etti. Yiğitcan Saybir de 13 sayılık performansıyla dikkat çekti.

Kıran kırana geçen son dakikalarda daha az hata yapan Fenerbahçe Beko, parkeden 89-88 galip ayrılarak kritik bir deplasman zaferine imza attı.