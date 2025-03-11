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Haberler Basketbol Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı Başantrenörü Dejan Radonjic: "Yarı finale yükseldiğimiz için çok mutluyuz"

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı Başantrenörü Dejan Radonjic: "Yarı finale yükseldiğimiz için çok mutluyuz"

Basketbol BKT Avrupa Kupası çeyrek final maçında Slovenya ekibi Cedevita Olimpija'yı 85-81 mağlup ederek adını son 4 takım arasına yazdıran Bahçeşehir Koleji'nde başantrenör Dejan Radonjic, 19 sayı geriye düştükleri maçı ikinci yarıda bambaşka bir oyun ortaya koyarak kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2025 Çarşamba 00:00
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Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı Başantrenörü Dejan Radonjic: "Yarı finale yükseldiğimiz için çok mutluyuz"

Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Radonjic, "Oyuncularımı galibiyetten dolayı kutluyorum. Bu sezon BKT Avrupa Kupası'nda çok iyi iş çıkarıyoruz. Yarı finale yükseldiğimiz için çok mutluyuz. Maça gerginlik sebebiyle kötü başladık. İkinci yarıda bambaşka bir oyun oynadık ve kazanmayı hak ettik. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İlk yarıda basit hatalar yaptıklarını aktaran Sırp çalıştırıcı, "Devre arasında ve molalarda pozisyon pozisyon bakmamız gerektiğini, savunmada ve hücumda gelişmek zorunda olduğumuzu söyledik. İkinci yarıda da bunu başardık. 19 sayı geride olduğumuz maçta bambaşka bir noktaya geldik. Bu, çok önemliydi." diye konuştu.

BEGÜM YÜCEL: "HEDEFİMİZ THY AVRUPA LİGİ'NDE OYNAMAK"

Bahçeşehir Kulübü Başkanı Begüm Yücel, BKT Avrupa Kupası'nda yarı finale yükseldikleri için çok mutlu ve heyecanlı olduklarını dile getirdi.

Karşılaşmaya iyi başlayamadıklarını vurgulayan Yücel, "Geri dönüşümüz çok iyi oldu. Yarı finaldeyiz. Çok heyecanlıyız. Hedefimiz finale yükselmek ve kazanıp THY Avrupa Ligi'nde oynamak. İnşallah başarılı oluruz." dedi.

KENAN SİPAHİ: "BU TAKIM DAHA İYİSİNİ HAK EDİYOR"

Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı'nın milli oyuncusu Kenan Sipahi, maça tutuk başladıklarını ancak ikinci yarıda toparlanarak galip geldiklerini ifade etti.

Çeyrek finalin tek maç üzerinden oynandığını hatırlatan Kenan, "Bu formatta ev sahibi takım daha fazla baskı hissedebiliyor. Başta bunu hissettik. Çok tutuk başladık. Çok mutluyum. Bu takım daha iyisini hak ediyor. Yarı final 3 maç üzerinden oynanacak. Bizim için daha avantajlı olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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