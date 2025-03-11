Unicaja Malaga 97-91 Galatasaray (MAÇ SONUCU ÖZET)

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu dördüncü hafta maçında konuk olduğu İspanyol temsilcisi Unicaja'ya 97-91 yenildi. Müsabaka, İspanya'nın Malaga kentindeki Jose Maria Martin Carpena Spor Salonu'nda oynandı.

Maça iyi başlayan sarı-kırmızılılar, 6. dakikada 12 sayılık fark (7-19) yakalayarak üstünlüğü ele geçirdi. Rakibinin toparlanma çabalarına rağmen Galatasaray, ilk çeyreği 27-20 önde tamamladı. İkinci çeyrekte ise ev sahibi takımın etkili oyunuyla 13. dakikada skor 30-30'da eşitlendi. Ancak Galatasaray, rakibinin öne geçmesini engelleyerek devreye 54-45'lik skorla üstün girdi.

Üçüncü çeyrekte çekişmeli bir oyun sergilendi. Unicaja'nın geri dönüş çabaları sonuçsuz kalırken, Galatasaray son çeyreğe 72-66'lık üstünlükle girdi. Ancak son periyot büyük bir heyecana sahne oldu. Ev sahibi takım, birkaç kez beraberliği yakalayarak 38. dakikada 90-89 öne geçti. Kalan sürede üstünlüğü ele geçiremeyen Galatasaray, maçı 97-91 kaybetti.

Galatasaray'da 22 sayı, 5 ribaunt ve 5 asistle oynayan Will Cummings'in mücadelesi, mağlubiyeti önlemeye yetmedi. James Palmer 16, Buğrahan Tuncer ve Michael Young ise 12'şer sayıyla çift hanelere ulaştılar.

Bu sonuçla Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turundaki ikinci yenilgisini alırken, Unicaja gruptaki üçüncü galibiyetini elde etti.