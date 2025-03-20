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Karşıyaka'dan iki takviye
FIBAY'la görüşüp transfer yasağı kapsamındaki borçlarının taksitlendirilmesi için uğraş veren Karşıyaka Basketbol'da iki transfer yolda. İzmir ekibinin yasağı kaldırır kaldırmaz oyun kurucu Mike Smith ve uzun forvet Suleiman Braimoh'u kadrosuna katacağı öğrenildi. Bu iki oyuncunun 23 Mart Pazar günkü Yalovaspor maçına yetiştirileceği öğrenildi.
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