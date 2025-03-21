Kupada dev heyecan

Basketbol ING Kadınlar Türkiye Kupası'nda Dörtlü Final heyecanı Edirne'de başlıyor. Edirne Yeni Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı organizasyonda ilk maçlar, bugün oynanacak. Günün saat 17.00'de başlayacak müsabakasında Fenerbahçe Opet ile ÇİMSA ÇBK Mersin karşı karşıya gelecek. Diğer yarı final mücadelesinde ise Beşiktaş BOA ile Emlak Konut, saat 20.30'da kozlarını paylaşacak. Yarı final karşılaşmalarını kazanan takımlar, şampiyonluk maçına çıkmaya hak kazanacak. ING Kadınlar Türkiye Kupası final maçı, 23 Mart Pazar günü saat 16.00'da başlayacak. Dörtlü Final maçları, TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Fenerbahçe Opet, kupada 14 kez şampiyonluğa ulaştı. ÇBK Mersin kupayı 1 kez müzesine götürürken, Emlak Konut ile Beşiktaş BOA ise şampiyonluk sevinci yaşayamadı.