Panathinaikos'ta ikinci Türk antrenör: Selen Erdem

Yunanistan ekibi Panathinaikos, kadın basketbol takımının baş antrenörlüğüne Türk antrenör Selen Erdem'i getirdi.

Erkek basketbol takımının başına Ergin Ataman'ı getiren Panathinaikos, kadın basketbol takımı için de Selen Erdem ile resmi sözleşme imzaladı.

Panathinaikos Kulübü'nden yapılan açıklamada "Selen Erdem, şanlı takımın tarihindeki ilk yabancı teknik direktör olacak." denildi.

"SÖZ VERİYORUM"

Yunanistan Ligi ekiplerinden PAS Giannina'dan sonra Panathinaikos'a imza atan Selen Erdem "Panathinaikos'a geldiğim için çok mutlu ve onurluyum. Büyük bir geçmişi olan harika kulüp ve bu yeni sayfa için heyecanlıyım. Panathinaikos taraftarının ne kadar tutkulu olduğunu biliyorum ve takım için her şeyimi vereceğime, birlikte başarı için mücadele edeceğimize söz veriyorum" ifadelerini kullandı.