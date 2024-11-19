  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Basketbol THY EuroLeague'de 11. hafta heyecanı başlıyor

THY EuroLeague'de 11. hafta heyecanı başlıyor

Avrupa basketbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu THY EuroLeague'de heyecan 11. hafta maçlarıyla devam edecek.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2024 Salı 09:42
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
THY EuroLeague'de 11. hafta heyecanı başlıyor

Türk temsilcileri Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in mücadele ettiği THY EuroLeague'in 11. haftasında 20, 21 ve 22 Kasım tarihlerinde 9 karşılaşma yapılacak.

Çift maç haftasını kayıpsız geçerek elde ettiği 8 galibiyetle liderliğe yükselen Fenerbahçe Beko, İtalya deplasmanında Virtus Segafredo Bologna'ya konuk olacak.

Scottie Wilbekin, Devon Hall ve Wade Baldwin gibi önemli skorerlerinden eksik mücadele ederek son 5 maçını da kazanmayı başaran Fenerbahçe Beko, bu sezon sadece iki galibiyet alabilen Virtus Segafredo Bologna deplasmanını da kayıpsız geçerek liderliğini sürdürmeyi amaçlıyor.

Mücadele TSİ 22.30 Unipol Arena'da oynanacak.

ANADOLU EFES'TE HEDEF İLK KEZ 3'TE 3 YAPABİLMEK

Ligde 6 galibiyeti bulunan Anadolu Efes, 21 Kasım'da sahasında ligin flaş ekiplerinden Paris Basketbol ile karşılaşacak.

Çift maç haftasında 2'de 2 yaparak üst sıralara yaklaşan Anadolu Efes, Paris Basketbol'u yenmesi durumunda bu sezon ilk kez arka arkaya üçüncü maçını kazanma başarısı gösterecek.

Son 6 maçını kazanarak 7 galibiyetle 4. sıraya kendine yer bulan Paris Basketbol ise İstanbul'da serisini sürdürmeyi amaçlayacak.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadelede saat 20.30'da başlayacak.

MAÇ PROGRAMI

THY EuroLeague'in 11. haftasında oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

20 Kasım Çarşamba:

22.30 Virtus Segafredo Bologna-Fenerbahçe Beko (Unipol Arena)

21 Kasım Perşembe:

20.30 Anadolu Efes-Paris Basketbol (Basketbol Gelişim Merkezi)

21.00 Monaco-LDLC ASVEL (Gaston Medecin)

22.00 Kızılyıldız-Partizan (Stark Arena)

22.15 Olympiakos-Baskonia (Barış ve Dostluk)

22.30 EA7 Emporio Armani Milan-Maccabi Playtika (Mediolanum Forum)

22.45 Real Madrid-ALBA Berlin (Wizink Center)

22 Kasım Cuma

21.00 Zalgiris-Panathinaikos AKTOR (Zalgirio Arena)

22.30 Bayern Münih-Barcelona (SAP Garden)

Cimbom'a İngiliz sol bek! Görüşmeler başlıyor
G.Saraylı yönetici açıkladı! Osimhen ayrılmak isterse...
DİĞER
atv ekranlarının yeni dizisi “Zembilli” sete çıkmaya hazırlanıyor
CANLI | Yenidoğan Çetesi hakim karşısında! Duruşmanın ilk gününde neler yaşandı? SGK'yı nasıl dolandırdıklarını itiraf ettiler
İşte Cimbom'un Osimhen planı
Aslan'dan Norveçli golcüye kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
THY EuroLeague'de 11. hafta heyecanı başlıyor THY EuroLeague'de 11. hafta heyecanı başlıyor 09:42
G.Saraylı yönetici açıkladı! Osimhen ayrılmak isterse... G.Saraylı yönetici açıkladı! Osimhen ayrılmak isterse... 09:38
En-Nesyri gollerine devam etti En-Nesyri gollerine devam etti 08:55
Bugün hangi maçlar var?⚽ 19 Kasım Salı Bugün hangi maçlar var?⚽ 19 Kasım Salı 08:09
Portekiz ile Hırvatistan çeyrek finalde! Portekiz ile Hırvatistan çeyrek finalde! 01:15
İspanya'dan namağlup final! İspanya'dan namağlup final! 01:15
Daha Eski
Portekiz ile Hırvatistan çeyrek finalde! Portekiz ile Hırvatistan çeyrek finalde! 01:15
İspanya'dan namağlup final! İspanya'dan namağlup final! 01:11
İspanya'dan namağlup final! İspanya'dan namağlup final! 01:10
Süper Lig devinden Kutucu sürprizi! Süper Lig devinden Kutucu sürprizi! 00:03
Paul - Tyson maçından astronomik rakamlar! Paul - Tyson maçından astronomik rakamlar! 00:03
G.Saray ve Fırtına'dan takas hazırlığı! G.Saray ve Fırtına'dan takas hazırlığı! 00:03