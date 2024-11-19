Hidayet Türkoğlu'ndan Macaristan maçları öncesi açıklama

A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nda 22 ve 25 Kasım'da Macaristan'la karşılaşacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Basketbol Takımı'mızın Macaristan maçları öncesinde açıklamalarda bulundu.

"HEDEFLERİMİZİ EN ÜST SEVİYEDE TUTMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Macaristan ile iki maçımız var, heyecanlıyız. Bu tip maçlar bizim basketbola bakış açımızı ve motivasyonumuzu her zaman farklı noktalara getirmiştir. İnşallah iki maçı da kazanıp Avrupa Şampiyonası'ndaki hedeflerimizi en üst seviyede tutmaya devam edeceğiz.

KADIN MİLLİ BASKETBOL TAKIMI'NA TEBRİK

Kadın Milli Basketbol Takımı'mızı 7 ve 10 Kasım'da gösterdiği başarılardan dolayı kutluyorum. Grubun şu an lideri olarak Avrupa Şampiyonası'na gitme konusunda avantaj kazandık.

İŞTE TÜRKOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

🇹🇷 Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu: Kadın Milli Basketbol Takımımızı 7 ve 10 Kasım'da gösterdiği başarılardan dolayı kutluyorum. Grubun şu an lideri olarak Avrupa Şampiyonası'na gitme konusunda avantaj kazandık. pic.twitter.com/oSfA4OxOVS — A Spor (@aspor) November 19, 2024