Alperen Şengün'den tarihi başarı!

NBA'de milli oyuncu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, deplasmanda Chicago Bulls'u 143-107 mağlup etti. 25 dakika parkede kalan Şengün, triple double yaparak tarihi bir başarıya imza attı.

KULÜP TARİHİNDE İLK KEZ...

Şengün 20 sayı, 11 ribaund ve 11 asist katkısı sunarak triple-double yaptı. 22 yaşındaki oyuncu, Houston Rockets tarihinde peş peşe iki maçta triple-double yapan ilk oyuncu oldu.

Şengün, Houston Rockets'ın evinde Los Angeles Clippers'a karşı 125-104 galip geldiği maçta 33 dakika süre almıştı. 16 sayı, 10 ribaund ve 10 asist rakamlarını yakalayarak sezonun ilk triple-double'ına imza atmıştı.

DUDAK UÇUKLATAN SÖZLEŞME

Alperen Şengün, geçtiğimiz ay takımıyla olan sözleşmesini uzatmıştı. Milli basketbolcu, çaylak kontratının sona ermesinin ardından Rockets ile 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Şengün, 5 yıl için toplam 185 milyon dolar maaş alacak.