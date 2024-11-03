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Haberler Basketbol

Anadolu Efes 85-73 Manisa Basket (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Anadolu Efes evinde Manisa Basket'i 85-73 mağlup etti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2024 Pazar 15:31
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Anadolu Efes 85-73 Manisa Basket (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında ligde mağlubiyeti bulunmayan Anadolu Efes, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir çizgi yakalamasına rağmen ligde henüz galibiyetle tanışamayan Manisa Basket'i konuk etti. Konuk ekibin iyi başladığı karşılaşmanın ilk ve 2'nci periyodu Manisa Basket lehine tamamlandı. İkinci yarıda baskısını artıran ve öne geçmeyi başaran ev sahibi ekip 3'üncü periyodu 68 -62 önde kapadı. Son çeyrekte de üstünlüğünü koruyan Anadolu Efes maçtan galip ayrıldı: 85-73.

Anadolu Efes bu sonuçla ligde 5'te 5 yaparken, Manisa ekibi 5'inci haftayı da mağlup tamamladı. Maçın en skorer ismi 20 sayıyla Manisa ekibinden Hugo Besson olurken ev sahibi ekipte Elijah Bryant 17 sayı kaydetti.

1'İNCİ PERİYOT: 19-25

İLK YARI: 32-41

3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-62

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