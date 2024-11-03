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Haberler Basketbol

James Harden NBA tarihine geçti!

LA Clippers'ın yıldız basketbolcusu James Harden, Phoenix Suns karşısında 26 bin sayı barajını aşan NBA tarihindeki 20'nci oyuncu oldu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Kasım 2024 Pazar 12:04 Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2024 Pazar 12:15
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James Harden NBA tarihine geçti!

NBA'in yıldız basketbolcularından James Harden, 31 Ekim Perşembe gecesi La Clippers'ın Phoenix Suns'a 125-119 yenildiği maçta kariyerinde 26 bin sayı barajını aşan NBA tarihindeki 20'nci oyuncu oldu.

Harden, maçın bitimine 1 dakika 25 saniye kala kullandığı 2'inci serbest atışını sayıya çevirdiğinde 26 bin sayı barajını aşan NBA tarihindeki 20 oyuncu arasına katıldı. 35 yaşındaki isim ayrıca bu maçta, sezonun ilk ve kariyerinin 78'inci triple double'ına imza atarak bu alanda NBA tarihinde Wilt Chamberlain ile 7'nci sırayı paylaştı. James Harden maçı da 25 sayı, 10 ribaund ve 13 asistle bitirdi.

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