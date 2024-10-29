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Haberler Basketbol

NBA’de Paolo Banchero Orlando Magic tarihine geçti

Paolo Banchero, NBA'de 29 Ekim Salı günü oynanan Orlanda Magic, Indiana Pacers maçının ilk yarısında ürettiği 37 sayıyla Tracy McGrady'nin rekorunu egale etti. Banchero ayrıca maç sonunda 50 sayıya ulaşarak kariyerinin en iyi performansını sergiledi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2024 Salı 11:17 Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2024 Salı 11:17
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NBA’de Paolo Banchero Orlando Magic tarihine geçti

Tracy McGrady, düne kadar Orlando Magic tarihinin ilk yarıda en çok sayı atan oyuncusuyken, Paolo Banchero pazartesi gecesi gösterdiği performansla elde ettiği 17'de 13'lük isabet oranıyla ürettiği 37 sayı bu rekoru egale etti. Paolo Banchero, bu maç sonunda kariyerinin en iyi performansı olan 50 sayıya da ulaştı.

2023 Yılın Çaylağı ve 2024 All-Star'ı olan Banchero, Pacers maçının ilk yarısında attığı şutlarda 17'de 13'lük performans gösterirken, maçta ise 26'da 16'lık performans sergiledi. 2022 NBA Draft'ında 1'inci sıradan seçilen 21 yaşındaki forvet, ayrıca serbest atış çizgisinde 22'de 15'lik isabet oranı yakaladı ve 13 ribaund alıp, 9 asist ve iki blok yaptı.

Banchero'nun Pazartesi gününe girerken kariyerinin en yüksek sayısı, 3 Ocak'ta Sacramento potasına attığı 43 sayıydı. NBA'de geçtiğimiz sezon ilk yarıda 37 veya daha fazla sayı atan dört basketbolcu vardı. Bu performanslardan ikisi Phoenix'ten Devin Booker'dan gelirken, biri Minnesota formasıyla Karl-Anthony Towns'tan ve bir diğeri de Dallas'tan Luka Doncic'ten geldi.

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