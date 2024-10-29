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Haberler Beşiktaş

Wolves 93-78 Beşiktaş Fibabanka (MAÇ SONUCU ÖZET)

Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu 6. haftasında Beşiktaş Fibabanka, deplasmanda Litvanya ekibi Wolves'e 93-78 yenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ekim 2024 Salı 22:48
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Wolves 93-78 Beşiktaş Fibabanka (MAÇ SONUCU ÖZET)

Basketbol BKT Avrupa Kupası A Grubu 6. haftasında Beşiktaş Fibabanka, deplasmanda Litvanya ekibi Wolves'e 93-78 yenildi.

Twinsbet Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini Beşiktaş Fibabanka 26-20 önde tamamladı. İkinci çeyrekte oyunun kontrolünü ele alan ev sahibi ekip, soyunma odasına 47-42 üstün gitti.

Üçüncü çeyreğe Wolves, hücumda çok etkili başladı. Bu çeyrekte Beşiktaş Fibabanka potasına 31 sayı gönderen ev sahibi ekip, son periyoda 22 sayı farkla önde girdi: 78-56.

Son çeyrekte de üstün mücadelesini sürdüren Wolves, maçtan 93-78 galip ayrıldı.

Beşiktaş Fibabanka grupta 3. kez yenilirken, Wolves ise 3. galibiyetini elde etti.

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