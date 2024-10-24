Giovanni Van Bronckhorst: Yaşadığı sakatlıktan...

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon ile deplasmanda karşılaşacağı maç öncesi Teknik Direktör Giovanni Van Bronckhorst önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE VAN BRONCKHORST'UN AÇIKLAMALARI

"İyi başlamadık, 2 mağlubiyetle başladık ama bugün bizim için yeni bir galip gelme fırsatı. İyi bir takıma karşı oynayacağız. İyi oynamak istiyoruz. İyi bir skorla İstanbul'a dönmek istiyoruz. Puan ve puanlar almak istiyoruz. Zor bir maç. İyi bir takıma karşı iyi bir skor almak için elimizden geleni yapacağız."

"Al-Musrati yaşadığı sakatlıktan geri döndü ancak Ndour'un performansından memnunum. Bu sebeple bu maçta Ndour - Gedson ikilisiyle devam ediyorum."