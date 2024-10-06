  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Basketbol

TELEKOM, G.SARAY’I YIKTI

Basketbol panorama...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2024 Pazar 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TELEKOM, G.SARAY’I YIKTI

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Türk Telekom, 19 sayı geriye düştüğü maçta Galatasaray'ı 72-70 yendi. Sarı kırmızılılar, ilk çeyreği 22-11, devreyi de 44-29 önde kapatmıştı.

BURSA 3 PUANLA BAŞLADI

BASKETBOL Süper Ligi'nin ilk haftasında Bursaspor Basketbol, deplasmanda Manisa Basket'i 81-73 yendi. Bursaspor'da Michineau 20, Brown 18 ve Mutaf da 12 sayıyla galibiyette başrolü oynadı.

ÇBK MERSİN FARK ATTI

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında ÇBK Mersin, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 96-56 mağlup etti. Mersin 2. maçını da kazanırken, Nesibe Aydın ilk karşılaşmasından mağlubiyetle ayrıldı.

"Trabzonspor'un devre arası transfer döneminde..."
Mourinho'nun gözünden düşmüştü! İrfan Can'a sürpriz talip
DİĞER
SON DAKİKA GALATASARAY HABERLERİ: Osimhen'i Ocak ayında istiyorlar! Ada basını 2 devi duyurdu
10. yılında 6-7 Ekim ihanetinin şifreleri! Selahattin Demirtaş gün yüzü görmeyecek... Yasin Börü'ye kıyan 'süresiz direniş' çağrısı
G.Saray'ın devre arası bombası belli oldu!
3 Büyüklerin Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimalleri açıklandı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Trabzonspor'un devre arası transfer döneminde..." "Trabzonspor'un devre arası transfer döneminde..." 08:41
4'te 4 peşinde 4'te 4 peşinde 00:24
MAXİM’DEN GÖZDAĞI MAXİM’DEN GÖZDAĞI 00:23
Bursa’nın ilk hedefi play-off Bursa’nın ilk hedefi play-off 00:21
TELEKOM, G.SARAY’I YIKTI TELEKOM, G.SARAY’I YIKTI 00:21
Efeler Ligi’nde 1. hafta programı Efeler Ligi’nde 1. hafta programı 00:20
Daha Eski
Dişi Kartal galip: 3 - 1 Dişi Kartal galip: 3 - 1 00:19
1. Lig'de panorama 1. Lig'de panorama 00:19
Eczacıbaşı'dan set yok! Eczacıbaşı'dan set yok! 00:17
Fenerbahçe firesiz Fenerbahçe firesiz 00:17
Muhteşem Cimbom! Muhteşem Cimbom! 00:17
Eczacıbaşı'dan set yok! Eczacıbaşı'dan set yok! 00:16