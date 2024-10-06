TELEKOM, G.SARAY’I YIKTI

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Türk Telekom, 19 sayı geriye düştüğü maçta Galatasaray'ı 72-70 yendi. Sarı kırmızılılar, ilk çeyreği 22-11, devreyi de 44-29 önde kapatmıştı.
BURSA 3 PUANLA BAŞLADI
BASKETBOL Süper Ligi'nin ilk haftasında Bursaspor Basketbol, deplasmanda Manisa Basket'i 81-73 yendi. Bursaspor'da Michineau 20, Brown 18 ve Mutaf da 12 sayıyla galibiyette başrolü oynadı.
ÇBK MERSİN FARK ATTI
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftasında ÇBK Mersin, deplasmanda Nesibe Aydın'ı 96-56 mağlup etti. Mersin 2. maçını da kazanırken, Nesibe Aydın ilk karşılaşmasından mağlubiyetle ayrıldı.