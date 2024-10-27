Darüşşafaka Lassa 87-97 Fenerbahçe Beko | MAÇ SONUCU - ÖZET

Basketbol Süper Ligi 2024-2025 Asım Pars Sezonu 4'üncü hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka Lassa'ya konuk oldu. Ev sahibi Daçka iyi başladığı maçta ilk periyodu 29-21 önde kapatmayı başardı. İlk yarıda ev sahibi ekipten Moore'un 26 sayılık etkili performansına rağmen sarı-lacivertliler oyunu dengelemeyi başardı ve ilk yarı 2 sayı farkla Darüşşafaka üstünlüğüyle sona erdi:50:48.

3'üncü periyoda hızlı başlayan Fenerbahçe rakibine karşı üstünlük kursa da ev sahibi takım periyot sonunda farkı tek baskette tutmayı başardı: 73-76. Son periyotta oyuna ağırlığını koyan Fenerbahçe farkı açmaya başladı ve maçtan da galip ayrılmayı bildi: 87-97.

Bu sonuçla Fenerbahçe Süper Lig'de çıktığı 4 maçı da kazanırken, Darüşşafaka 3'üncü mağlubiyetini aldı. Ev sahibi takımda Omari Moore ürettiği 34 sayı ile maçın en skorer ismi olurken, Fenerbahçe adına Melih Mahmutoğu ve Marjanovic attıkları 16'şar sayı ile takımlarının en skorer ismi oldular.

1'İNCİ PERİYOT: 29-21

İLK YARI: 50-48

3'ÜNCÜ PERİYOT: 73-76