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Haberler Basketbol

Türk Telekom 72-70 Galatasaray (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasında Türk Telekom, Galatasaray'ı 19 sayı geriye düştüğü maçta 72-70 yendi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2024 Cumartesi 20:38
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Türk Telekom 72-70 Galatasaray (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İki takımın da hücumda zorlanarak başladığı maçın ilk 5 dakikasını Galatasaray 10-7 önde geçti. Çeyreğin sonunda farkı çift hanelere çıkaran sarı-kırmızılılar, ilk periyodu 22-11 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğe pota altından basketlerle başlayan sarı-kırmızılılar, 12. dakikada farkı 14 sayıya yükseltti: 15-29. Palmer ve Cummings'le etkili olan Galatasaray, 16. dakikada farkı 19 sayıya (21-40) yükseltti ve Türk Telekom'a mola aldırdı. Türk Telekom devrenin sonunda farkı biraz indirse de konuk ekip soyunma odasına 15 sayı farkla 44-29 önde gitti.

Üçüncü çeyreğe iki ekip de karşılıklı basketlerle başladı ve Galatasaray, 25. dakikayı 50-38 üstün geçti. Genç oyuncusu Melih Tunca'yla hem savunma hem de hücumda etkili olan Türk Telekom, final periyoduna girilirken farkı tek haneler çekti: 49-57.

Final periyodu büyük bir çekişmeye sahne oldu. Türk Telekom, Hanlan'ın 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketle farkı 3 sayıya indirdi: 60-63. Türk Telekom, bitime 58.7 saniye kala skora 70-70'le dengeyi getirdi. Türk Telekom, Bess'in 17.3 saniye kala attığı zor şutla maçta ilk kez öne geçmeyi başardı: 72-70. Son hücumu kullanan Galatasaray, 2.6 saniye kala Livingston'la top kaybı yaptı. Kenardan topu çıkartırken hata yapmayan Türk Telekom, ilk yarısında 19 sayı geriye düştüğü maçı 72-70 kazandı.

Salon: Ankara

Hakemler: Özlem Yalman, Hüseyin Çelik, Mesut Öztürk

Türk Telekom: Heidegger 2, İsmet Akpınar 3, Bess 11, Alexander 18, Makoundou 2, Berkan Durmaz 3, Brown 4, Melih Tunca 9, Mahir Ağva 2, Hanlan 18

Galatasaray: Livingston 5, Palmer 20, Efianayi 4, Sadık Emir Kabaca 8, Delgado 9, Cummings 7, Blumbergs 2, Samet Geyik 2, Izundu 10, Altan Çamoğlu, Can Korkmaz 3

1. Periyot: 11-22

Devre: 29-44

3. Periyot: 49-57

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