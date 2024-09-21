Avrupa'da böylesi yok

Milli Eğitim Bakanlığı, Spor Bakanlığı ile TBF'nin ortaklaşa hayata geçireceği İstanbul TBF Basketbol Spor Lisesi'nin protokolü imzalandı. Zeytinburnu'nda inşa edilen Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki törene Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, katıldı. Tematik spor liselerinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in emeğinin olduğunu belirten Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Türkiye'nin dört bir yanına onlarca tesis yapıldı. Bunların zirve örneklerinden birisi de Basketbol Gelişim Merkezi. Avrupa'da böyle bir tesis yok. Burada basketbol lisesi projesini de başlatmış olduk" dedi.
DEVRİM NİTELİĞİNDE PROJE
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılışını 29 Eylül'de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştireceğiz. Devrim niteliğinde bir projenin temeli" ifadelerini kullandı.