  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Minika Go
    7. Minika Çocuk
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Basketbol

Avrupa'da böylesi yok

Milli Eğitim Bakanlığı, Spor Bakanlığı ile TBF'nin ortaklaşa hayata geçireceği İstanbul TBF Basketbol Spor Lisesi'nin protokolü imzalandı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Avrupa'da böylesi yok

Milli Eğitim Bakanlığı, Spor Bakanlığı ile TBF'nin ortaklaşa hayata geçireceği İstanbul TBF Basketbol Spor Lisesi'nin protokolü imzalandı. Zeytinburnu'nda inşa edilen Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki törene Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, katıldı. Tematik spor liselerinde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in emeğinin olduğunu belirten Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Türkiye'nin dört bir yanına onlarca tesis yapıldı. Bunların zirve örneklerinden birisi de Basketbol Gelişim Merkezi. Avrupa'da böyle bir tesis yok. Burada basketbol lisesi projesini de başlatmış olduk" dedi.

DEVRİM NİTELİĞİNDE PROJE

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Basketbol Gelişim Merkezi'nin açılışını 29 Eylül'de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştireceğiz. Devrim niteliğinde bir projenin temeli" ifadelerini kullandı.

F.Bahçe'ye 50 milyon Euro'luk forvet!
Derbi hücum planı: Başrol Osimhen'in!
DİĞER
Skandallar kraliçesi Dilan Çıtak'tan miras çıkışı! Babası İbrahim Tatlıses'in soyadını silen Dilan Çıtak "Mirastan vazgeçmem"
Başkan Erdoğan ABD'ye gidiyor! BM kürsüsünden İsrail'in zulmünü haykıracak: Barış için tek şart bağımsız Filistin devleti
İşte Mourinho'nun 3 maddelik derbi planı!
Üç bölgeye takviye!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İki kulüp disipline İki kulüp disipline 01:11
Yılmaz PFDK’lık Yılmaz PFDK’lık 01:07
Dadaş evinde kral Dadaş evinde kral 01:02
Manisa’dan 5’lik Manisa’dan 5’lik 00:56
Seferi Bodrum’dan tarihi galibiyet Seferi Bodrum’dan tarihi galibiyet 00:44
İşte Mourinho'nun 3 maddelik derbi planı! İşte Mourinho'nun 3 maddelik derbi planı! 00:03
Daha Eski
Fransa'da tarihe geçen maç! Ndombele... Fransa'da tarihe geçen maç! Ndombele... 23:56
Fransa'da tarihe geçen maç! Ndombele... Fransa'da tarihe geçen maç! Ndombele... 23:55
Rıza Çalımbay: Transfer yapma şansımız yok Rıza Çalımbay: Transfer yapma şansımız yok 23:29
Rıza Çalımbay: Transfer yapma şansımız yok Rıza Çalımbay: Transfer yapma şansımız yok 23:28
Roma'da Zalewski sürprizi! Roma'da Zalewski sürprizi! 23:22
Trabzonspor'dan Savic açıklaması! Trabzonspor'dan Savic açıklaması! 23:22