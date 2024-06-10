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Fenerbahçe Beko 81-82 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi 3. maçında Fenerbahçe Beko sahasında Anadolu Efes'i konuk etti. Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 82-81'lik skorla mağlup ederek seride skoru 2-1'e getirdi. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2024 Pazartesi 22:10 Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2024 Pazartesi 22:49
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Fenerbahçe Beko 81-82 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU ÖZET)

Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Final serisi 3'üncü maçında Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda 82-81 mağlup ederek serideki ilk galibiyetini aldı ve durumu 2-1'e getirdi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Fenerbahçe Beko, Nick Calathes, Scottie Wilbekin, Dyshawn Pierre, Nigel Hayes-Davis ve Georgios Papagiannis ilk 5'iyle başladı. Deplasman ekibinin ilk 5'i ise Shane Larkin, Rıdvan Öncel, Elijah Bryant, Derek Willis ve Daniel Oturu'dan oluştu. Karşılaşmaya hızlı başlayan Fenerbahçe, Wilbekin ve Hayes-Davis'ten bulduğu sayılarla ilk 2 dakikayı 7-0 önde geçti. Anadolu Efes'in savunmadaki sertliği artırmasının ardından sayı bulmakta zorlanan Fenerbahçe, son 3 dakikaya 11-6 önde girdi. Kenardan gelen Beaubois ve Ercan'dan bulduğu sayılarla Efes oyunu dengelese de ilk periyodu sarı-lacivertliler, 16-13 önde tamamladı.

İkinci periyoda daha iyi başlayan Fenerbahçe Beko, Hayes-Davis'in periyodun bitimine 7:55 kala bulduğu 3 sayılık isabetle farkı 8'e kadar çıkardı: 23-15. Bu dakikanın ardından oyun üstünlüğünü eline alan Efes, 8-0 seri yakalayarak ilk yarının bitimine 5:41 kala skoru eşitledi: 23-23. Willis'in periyodun bitimine 4:49 kala gelen serbest atış isabetleriyle deplasman ekibi maçta ilk kez öne geçti: 25-27. Kalan bölümde toparlanan ve Hayes-Davis ile Wilbekin'den üç sayılık isabetler bulan sarı-lacivertliler, ilk yarıyı 39-34 önde kapattı.

Üçüncü periyoda daha iyi başlayan Anadolu Efes, Willis ve Larkin'in isabetleriyle bitime 6:57 kala skoru tekrardan eşitledi: 44-44. Periyodun ilerleyen bölümlerinde iki takım da skordan kopmayınca periyodun son 2 dakikasına Fenerbahçe 54-52 önde girdi. Periyodun bitimine 3 saniye kala Doğuş Özdemiroğlu'nun isabetiyle son periyoda 56-56 eşitlikle girildi.

Son periyot Papagiannis ve Bryant'ın karşılıklı isabetleriyle başladı. Dengeli giden karşılaşmada Calathes ve Wilbekin'den üst üste üç sayılık isabetler bulan sarı-lacivertli ekip, bitime 5:43 kala farkı 7'ye çıkardı: 72-65. Oturu ve Larkin'in devreye girmesiyle Efes, bitime 3:57 kala farkı tekrardan 1'e indirdi: 72-71. İki takım da skordan kopmayınca son 2 dakikaya Fenerbahçe, 76-73 önde girdi. Karşılaşmanın bitimine 1:19 kala Biberovic'in bulduğu sayıyla skoru 80-76'ya getiren Fenerbahçe, Larkin'den gelen serbest atış isabetlerinin ardından Willis'in smacına engel olamadı ve bitime 24 saniye kala skor 80-80'e geldi. Bitime 3.8 saniye kala Hayes-Davis'in serbest atış isabetiyle Fenerbahçe skoru 81-80'e getirdi. Bitime 1 saniye kala Larkin'in turnike isabetiyle Anadolu Efes skoru 82-81'e getirdi ve karşılaşmadan galip ayrıldı.

İŞTE PERİYOT SONUÇLARI

1. periyot sonucu: Fenerbahçe Beko 16-13 Anadolu Efes

2. periyot sonucu: Fenerbahçe Beko 39-34 Anadolu Efes

3. periyot sonucu: Fenerbahçe Beko 56-56 Anadolu Efes

4. periyot sonucu: Fenerbahçe Beko 81-82 Anadolu Efes

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