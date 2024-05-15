Anadolu Efes 99 - 79 Türk Telekom (MAÇ SONUCU ÖZET)

Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Türk Telekom'u 99-79 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
İki galibiyete ulaşan takımın yarı finale yükseleceği serinin ikinci maçı, Türk Telekom'un ev sahipliğinde 17 Mayıs Cuma günü Ankara'da oynanacak.
İŞTE MÜCADELEDEN DETAYLAR:
Anadolu Efes: 99 - Türk Telekom: 79 - Anadolu Efes, seride 1-0 öne geçti
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Mehmet Şahin, Ziya Özorhon, Murat Ciner
Anadolu Efes: Larkin 21, Clyburn 5, Doğuş Özdemiroğlu 7, Ercan Osmani 5, Oturu 20, Beaubois 17, Willis 17, Salih Altuntaş 2, Burak Can Yıldızlı 3, Erkan Yılmaz 2, Melih Tunca, Rıdvan Öncel
Türk Telekom: Yiğitcan Saybir, Wallace 14, Okben Ulubay 18, Enoch 19, İsmail Cem Ulusoy, Mehmet Yağmur 3, Palmer 19, Brandon 5, Troy Selim Şav 1, Jones
1. Periyot: 30-24
Devre: 53-41
3. Periyot: 80-60