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Anadolu Efes 81-82 Türk Telekom (MAÇ SONUCU ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Türk Telekom, deplasmanda Anadolu Efes'i 82-81 yendi. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2024 Pazar 23:05
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Anadolu Efes 81-82 Türk Telekom (MAÇ SONUCU ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Türk Telekom, deplasmanda Anadolu Efes'i 82-81 yendi.

İŞTE MÜCADELEDEN DETAYLAR:

alon: Sinan Erdem

Hakemler: Emin Moğulkaç, Polat Parlak, Fatih Güler

Anadolu Efes: Larkin 14, Rıdvan Öncel 5, Clyburn 8, Ercan Osmani 13, Oturu 19, Beaubois 7, Doğuş Özdemiroğlu 4, Erkan Yılmaz 4, Willis 7

Türk Telekom: Wallace 18, Okben Ulubay 11, Enoch 10, İsmail Cem Ulusoy 2, Jones 14, Yiğitcan Saybir, Palmer 11, Brown 10, Selim Şav 6

1. Periyot: 24-23

Devre: 47-39

3. Periyot: 65-64

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