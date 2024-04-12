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Final-four başlıyor

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi dörtlü final heyecanı bugün Mersin’de başlıyor. Fenerbahçe ile ÇBK Mersin de final mücadelesi verecek

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2024 Cuma 06:50
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Final-four başlıyor

FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde dörtlü final heyecanı bugün başlıyor. Kadın basketbolunda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numarasının belli olacağı organizasyonda Fenerbahçe Alagöz Holding ile ÇBK Mersin, Çekya temsilcisi ZVVZ USK Prag ve Fransa ekibi Villeneuve d'Ascq LM mücadele edecek. Servet Tazegül Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı Dörtlü Final'in ilk maçında bugün saat 16.00'da Villeneuve d'Ascq LM ile ZVVZ USK Prag karşı karşıya gelecek.

KAZANANLAR FİNALİST

Bu müsabakanın galibi, adını finale yazdıran ilk takım olacak. Diğer karşılaşma ise iki Türk temsilcisinin mücadelesine sahne olacak. Geçen sezonun şampiyonu Fenerbahçe Alagöz Holding ile ikincisi ÇBK Mersin, saat 19.00'da finale yükselebilmek için sahaya çıkacak. Yarı final müsabakalarını kazanan ekipler, 14 Nisan Pazar günü şampiyonluk ipini göğüslemek için sahaya çıkacak. Kaybeden takımlar ise aynı gün üçüncülük mücadelesi verecek. Final, saat 19.00'da.

GEÇEN YILIN RÖVANŞI

Fenerbahçe, 5 kez final oynadığı FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde bir şampiyonluk elde etti. O şampiyonluğu da geçen sezon ÇBK Mersin'i 99-60 yenerek elde etti. Mersin ekibi bu sene rövanşı almak istiyor.

REKOR SOVYET RİGA'DA

Bu sezon 66. kez düzenlenen organizasyonda SSCB dönemi ekiplerinden Daugava Riga, 12'si üst üste olmak üzere 18 kez kupayı kazandı. Ülkemizden ise G.Saray 2014'te, F.Bahçe de 2023'te bu kupayı aldı.

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