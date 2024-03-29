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Fenerbahçe Alagöz Holding 83 - 66 Galatasaray Çağdaş Faktoring | Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final ilk maçında Fenerbahçe Alagöz Holding ile Galatasaray Çağdaş Faktoring karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, parkeden 83-66 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2024 Cuma 21:42
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Fenerbahçe Alagöz Holding 83 - 66 Galatasaray Çağdaş Faktoring | Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final

Fenerbahçe Alagöz Holding, Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Yarı Final ilk maçında evinde konuk ettiği Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 83-66 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın en skorer ismi Fenerbahçe'de 20 sayıyla Napheesa Collier oldu. İki galibiyete ulaşan takımın finale çıkacağı eşleşmenin rövanş karşılaşması ise 2 Nisan Salı günü Galatasaray'ın ev sahipliğinde Ahmet Cömert Spor Salonu'nda oynanacak. Seride 1-0 öne geçen Fenerbahçe, ikinci maçı da kazanması durumunda finalde Çukurova Basketbol'un rakibi olacak.

SALON: Fenerbahçe Metro Enerji

HAKEMLER: Ali Serkan Emlek, Turgut Işık, Barış Turgut

FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDİNG: Anderson 8, Meesseman 6, Collier 20, Howard 19, Sevgi Uzun 12, Şerife Alperi Onar 13, İdil Saçalır Tilbe Şenyürek 5, Duygu Özen

GALATASARAY ÇAĞDAŞ FAKTORİNG: Smith 10, Vanloo 14, Meltem Yıldızhan 12, Hartley 14, McCowan 4, Harrigan 6, Büşra Akbaş 4, Sude Yılmaz 2, Yağmur Kübra Taşar

PERİYOT SONUÇLARI

1.PERİYOT: 22-20

DEVRE: 41-38

3. PERİYOT: 61-45

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