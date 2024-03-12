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Bahçeşehir Koleji FIBA Avrupa Kupası çeyrek final rövanşında Porto'yu ağırlayacak

Son dakika spor haberleri... FIBA Avrupa Kupas'nda mücadele eden temsilcimiz Bahçeşehir Koleji, çeyrek final rövanş maçında Porto'yu ağırlayacak. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2024 Salı 12:23 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2024 Salı 12:25
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Bahçeşehir Koleji FIBA Avrupa Kupası çeyrek final rövanşında Porto'yu ağırlayacak

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası çeyrek final rövanşında 13 Mart Çarşamba günü Portekiz'in Porto ekibi ile karşılaşacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak.

Portekiz'de oynanan ilk maçı, Porto 90-80 kazanmıştı.

Bahçeşehir Koleji, rövanş mücadelesini 10 sayı üzerinde farkla kazandığı takdirde yarı finale yükselecek.

Türk temsilcisinin rövanşı 10 sayı farkla üstün tamamlaması halinde uzatmalara gidilecek. Porto, müsabakayı kazanması ya da en fazla 9 sayı farkla kaybetmesi durumunda ise adını yarı finale yazdıran taraf olacak.

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