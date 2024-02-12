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Anadolu Efes Türkiye Kupası'nda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek!

Basketbol ING Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Anadolu Efes, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u ağırlayacak. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 10:29
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Anadolu Efes Türkiye Kupası'nda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek!

Basketbol ING Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Anadolu Efes, Manisa Büyükşehir Belediyespor'u ağırlayacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 18.00'de başlayacak.

Ligde sezonun ilk yarısını ilk 8 sıra içinde tamamlayan ekiplerin mücadele ettiği ING Türkiye Kupası'nda çeyrek final karşılaşmaları tek maç üzerinden oynanacak. Kazanan ekipler, 16-18 Şubat tarihlerinde Konya'daki Karatay Spor ve Kongre Merkezi'nde Dörtlü Final'de yer almaya hak kazanacak.

Başantrenör Erdem Can'la yollarını ayırdıktan sonra göreve Tomislav Mijatovic'i getiren Anadolu Efes, yeni çalıştırıcısıyla çıktığı 4 maçı da kazandı. THY Avrupa Ligi'nde EA7 Emporio Armani Milan ve Maccabi Playtika'yı mağlup eden lacivert-beyazlılar, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise Bahçeşehir Koleji ve Galatasaray Ekmas maçlarını galibiyetle tamamladı.

6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle geçen yıl Türkiye Kupası organizasyonu iptal edilmişti. Kupanın son sahibi olan Anadolu Efes, 2022'de oynanan finalde Fenerbahçe Beko'yu 86-72 mağlup ederek şampiyon olmuştu.

Lacivert-beyazlı takım, ligin ilk yarısında Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldiği Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 99-79'luk skorla mağlup etmişti.

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