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Ataman eski takımına karşı
THY Avrupa Ligi'nde son 6 maçını kaybeden Anadolu Efes, Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'a konuk olacak. 22.15'te başlayacak mücadele, S Sport 2'den yayınlanacak. Efes'in 7, Pana'nın ise 11 galibiyetinin bulunduğu ligde, iki takım geçtiğimiz ay da karşılaşmıştı. Temsilcimiz eski hocasına karşı salondan 71-68'lik zaferle ayrılmıştı
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