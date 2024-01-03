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Valencia Anadolu Efes maçı CANLI

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Turnuvada 18. hafta maçında temsilcimiz Anadolu Efes, İspanyol ekibi Valencia ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor. Bu heyecan dolu mücadelenin canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 22:11 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 22:49
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Valencia Anadolu Efes maçı CANLI

THY EuroLeague'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Turnuvada 18. hafta maçında temsilcimiz Anadolu Efes, İspanyol ekibi Valencia ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

Bu heyecan dolu maçın canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

İŞTE PERİYOT SONUÇLARI:

1. Periyot sonucu: Valencia 18-18 Anadolu Efes

2. Periyot sonucu: Valencia 43-45 Anadolu Efes

3. Periyot oynanıyor: Valencia 71-66 Anadolu Efes

(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)

VALENCIA - ANADOLU EFES MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Valencia - Anadolu Efes maçı TSİ 21.30'da başladı. Mücadele S Sport Plus ve S Sport 2'de canlı yayınlanıyor.

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