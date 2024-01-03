Haberler Basketbol Derthona Basket 70-71 Galatasaray Ekmas (MAÇ SONUCU ÖZET)

Derthona Basket 70-71 Galatasaray Ekmas (MAÇ SONUCU ÖZET)

Galatasaray Ekmas, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi Play-In turu ilk maçında deplasmanda İtalya temsilcisi Derthona Basket’i 71-70 mağlup etti. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2024 Perşembe 01:06
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Derthona Basket 70-71 Galatasaray Ekmas (MAÇ SONUCU ÖZET)

Galatasaray Ekmas, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi Play-In turu ilk maçında deplasmanda İtalya temsilcisi Derthona Basket'i 71-70 mağlup etti.

Karşılaşmanın en skorer ismi Sarı-kırmızılarda 23 sayıyla Klemen Prepelic oldu. Bu sonucun ardından Galatasaray, seride 1-0 öne geçerek ikinci maç öncesi avantajı kaptı. Serinin ikinci maçı 9 Ocak Salı günü Galatasaray'ın ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

Sarı-kırmızılı ekip, İstanbul'da oynanacak karşılaşmayı kazanması durumunda adını son 16 turuna yazdırmış olacak.

DİĞER
Tarık Tarcan şöhretinin zirvesinde sırra kadem basmıştı! İşte Tarık Tarcan’ın son hali!
AK Parti'de yerel seçim mesaisi! Sözcü Çelik: İlk açıklamayı 7 Ocak Pazar günü İstanbul'da yapacağız
A. Efes İspanya'da kaybetti!
Fransa Süper Kupası PSG'nin!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Pınar Karşıyaka evinde hata yapmadı!
A. Efes İspanya'da kaybetti!
Arnavutköy'de elektrik ne zaman gelecek? (4 Ocak 2024)
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 4 Ocak rakamları
Felak ve Nas sureleri TÜRKÇE OKUNUŞU
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gol düellosunda kazanan Girona! Gol düellosunda kazanan Girona! 01:32
Pınar Karşıyaka evinde hata yapmadı! Pınar Karşıyaka evinde hata yapmadı! 01:09
G.Saray Ekmas deplasmanda kazandı! G.Saray Ekmas deplasmanda kazandı! 01:06
Roma kupada çeyrek finalde! Roma kupada çeyrek finalde! 01:03
Fransa Süper Kupası PSG'nin! Fransa Süper Kupası PSG'nin! 00:52
Ancelotti'den Arda Güler açıklaması! Ancelotti'den Arda Güler açıklaması! 00:44
Daha Eski
Beşiktaş'ın yeni hocası belli oldu! Beşiktaş'ın yeni hocası belli oldu! 23:30
Arda süre bulamadı! Real evinde kazandı Arda süre bulamadı! Real evinde kazandı 23:18
Atalanta evinde turladı! Atalanta evinde turladı! 23:04
Terim galibiyetle başladı! Terim galibiyetle başladı! 20:23
Süper Lig hakem kadrosu belli oldu! Süper Lig hakem kadrosu belli oldu! 20:06
Eren Derdiyok'tan flaş kariyer kararı! Eren Derdiyok'tan flaş kariyer kararı! 20:01