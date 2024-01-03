Derthona Basket 70-71 Galatasaray Ekmas (MAÇ SONUCU ÖZET)

Galatasaray Ekmas, FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi Play-In turu ilk maçında deplasmanda İtalya temsilcisi Derthona Basket'i 71-70 mağlup etti.

Karşılaşmanın en skorer ismi Sarı-kırmızılarda 23 sayıyla Klemen Prepelic oldu. Bu sonucun ardından Galatasaray, seride 1-0 öne geçerek ikinci maç öncesi avantajı kaptı. Serinin ikinci maçı 9 Ocak Salı günü Galatasaray'ın ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

Sarı-kırmızılı ekip, İstanbul'da oynanacak karşılaşmayı kazanması durumunda adını son 16 turuna yazdırmış olacak.