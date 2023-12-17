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NBA’de Türk gecesi

Amerikan Basketbol forma giyen basketbolcularımız Houston Rockets’tan Alperen Şengün ile San Antonio Spurs’dan Cedi Osman 15’şer sayı kaydetti

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2023 Pazar 06:50
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NBA’de Türk gecesi

Amerikan Basketbol Ligi'nde milli basketbolcularımız Alperen Şengün ve Cedi Osman 15'şer sayı kaydetti. Alperen'in takımı Houston Rockets, deplasmanda Memphis Grizzlies'ı 103-96 yenerek galibiyet serisini 5 maça çıkardı ve bu sezon 13. kez kazandı. Alperen Şengün etkili bir performans sergilediği karşılaşmada 15 sayı, 7 ribaunt ve 1 asistle mücadele etti.

LAKERS'I DEVİRDİLER

Milli basketbolcularımızdan Cedi Osman'ın formasını giydiği San Antonio Spurs, sahasında güçlü rakibi Los Angeles Lakers'ı 129-115 mağlup etti. Spurs'te Cedi Osman 15 sayı, 2 ribaunt ve 6 asistle oynarken, Devin Vassell 36 sayı, 6 ribaunt ve 3 asist, Keldon Johnson ise 17 sayı, 2 ribaunt ve 3 asistle galibiyete katkı sağladı. Lakers'ta 23 sayı ve 14 asistle "double-double" yapan LeBron James yenilgiyi önleyemedi.

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