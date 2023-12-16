Haberler Basketbol Beşiktaş Emlakjet 85-77 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Beşiktaş Emlakjet 85-77 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Beşiktaş Emlakjet ile Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında kozlarını paylaştı. Siyah-beyazlılar mücadeleden 85-77 galibiyetle ayrıldı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 22:54 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 Cumartesi 23:06
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş Emlakjet 85-77 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında oynanan maçta Beşiktaş Emlakjet, sahasında Anadolu Efes'i 85-77 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk dakikalarında oyun üstünlüğünü ele alan Beşiktaş Emlakjet, 4. dakikaya 6-2 önde girdi. Anadolu Efes, 5. dakikada Darius Thompson'un basketiyle öne geçti ve skoru 6-8'e getirdi. Sonrasında tempoyu artıran siyah-beyazlılar, Matt Mitchell ile bulduğu basketlerle ilk periyodu 21-14 önde bitirdi.

Beşiktaş Emlakjet, ikinci çeyreğin başında da oyun üstünlüğünü bırakmadı. Yiğit Arslan ile hücumda etkili olan siyah-beyazlılar 16. dakikada Jonah Matthews'ın üçlüğü ile aradaki farkı 15'e çıkardı: 39-24. Sonrasında karşılıklı basketlerle devam eden ikinci periyot, Beşiktaş Emlakjet'in 49-36 üstünlüğüyle sona erdi.

Üçüncü periyotta rakibinin boş hücumlarını iyi değerlendiren Beşiktaş Emlakjet, 25. dakikada Matt Mitchell'ın serbest atıştan bulduğu sayılarla aradaki farkı 18'e çıkardı: 60-42. Bu dakikadan sonra temposunu artıran Anadolu Efes, üçüncü çeyreğin son saniyesinde Darius Thompson'la bulduğu basketle farkı 8 sayıya kadar indirdi ve son periyoda 62-54 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle gidildi.

Son çeyrek, iki takımın da karşılıklı basketleriyle başladı. Bu periyoda hızlı başlayan Anadolu Efes, Tyrique Jones'un basketiyle 34. dakikada aradaki farkı 5'e indirdi: 69-64. Bu dakikadan sonra aradaki farkın daha da azalmasına izin vermeyen Beşiktaş Emlakjet, son dakikalarda serbest atıştan bulduğu sayılarla karşılaşmadan 85-77'lik galibiyetle ayrıldı.

DİĞER
Son dakika haberi: Premier Lig'de korkutan olay! Bir anda yere yığıldı: Son durumu belli oldu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İlim Yayma Ödülleri Takdim Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu
İngiltere'de korkutan olay!
Amrabat'ın ManU pişmanlığı! G.Saray'a gelmedi ve...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe Alagöz evinde hata yapmadı!
Jasikevicius sağlık kontrolünden geçti!
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (16 Aralık)
İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI? | İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Uzmanlar tarih verdi!
SURVIVOR NİHAT ALTINKAYA KİMDİR?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Napoli hata yapmadı! Napoli hata yapmadı! 22:38
Nice zirve yarışında yara aldı! Nice zirve yarışında yara aldı! 22:30
Crespo'nun menajeri açıkladı! Olympiakos teklif yaptı mı? Crespo'nun menajeri açıkladı! Olympiakos teklif yaptı mı? 21:31
Ozan Tufan attı Hull City kazandı! Ozan Tufan attı Hull City kazandı! 20:37
Çağlar'lı Atletico deplasmanda kayıp! Çağlar'lı Atletico deplasmanda kayıp! 20:32
Chelsea ikinci yarıda açıldı! Chelsea ikinci yarıda açıldı! 20:05
Daha Eski
M. City'e uzatmalarda C. Palace çelmesi! M. City'e uzatmalarda C. Palace çelmesi! 20:03
Dortmund deplasmanda takıldı! Dortmund deplasmanda takıldı! 20:01
İngiltere'de korkutan olay! İngiltere'de korkutan olay! 19:42
Beşiktaş'ta Alanyaspor mesaisi! Beşiktaş'ta Alanyaspor mesaisi! 19:34
A Milli Kadın Golbol Takımı Avrupa şampiyonu oldu! A Milli Kadın Golbol Takımı Avrupa şampiyonu oldu! 19:19
Beşiktaş'ta kadro dışı oyuncularla ilgili yeni karar! Beşiktaş'ta kadro dışı oyuncularla ilgili yeni karar! 19:10