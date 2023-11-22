Galatasaray Çağdaş Faktoring 74-62 UFAB 49 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Galatasaray Çağdaş Faktoring, Kadınlar EuroCup C Grubu 5'inci hafta maçında Fransa temsilcisi UFAB 49'u 74-62 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi Galatasaray'da 22 sayıyla NaLyssa Smith oldu. Bu sonucun ardından Sarı-kırmızılı ekip gruptaki 5'inci maçından da galip ayrılırken, Fransız temsilcisi 2'nci mağlubiyetini aldı.

MAÇTAN DETAYLAR:

Salon: Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi

Hakemler:Kirile Tvauri (Gürcistan), Xhelal Mumini (Kosova), Matuzsz Skorek (Polonya)

Galatasaray Çağdaş Faktoring: Abdelkader 13, Vanloo 10, Meltem Yıldızhan 4, Allen 12, Smith 22, Sude Yılmaz 4, Büşra Akbaş 5, Harrigan 4

UFAB 49: Arrondo 4, Bailey 16, Merceron 4, Elenga 17, Kaba 10, Dursus, Fofana 5, Monpierre 6, Ounounou, Perdriau