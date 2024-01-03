Haberler Basketbol Valencia 93-88 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU ÖZET)

Valencia 93-88 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU ÖZET)

THY EuroLeague'de 18. hafta maçında temsilcimiz Anadolu Efes deplasmanda Valencia ile karşı karşıya geldi. Anadolu Efes rakibine 93-88'lik skorla mağlup oldu. İşte detaylar...

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 23:02 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2024 Çarşamba 23:53
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Valencia 93-88 Anadolu Efes (MAÇ SONUCU ÖZET)

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında deplasmanda karşılaştığı İspanya temsilcisi Valencia Basket'e 93-88 yenildi.

Valensiya kentindeki Pabellon Fuente de San Luis Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk periyodunda her iki takımda birbirine sert savunma uygularken, mücadelenin ilk periyodu 18-18 eşitlikle tamamlandı.

İkinci çeyrekte her iki takımda hücumda etkili oynarken Anadolu Efes, soyunma odasına 45-43 önde gitti. Üçüncü periyotta hem pota altından hem de dış atışlarda daha etkili olan Valencia Basket, üçüncü çeyreği 71-66 önde tamamladı.

Final periyodunda bir ara 9 sayıya (91-82) kadar çıkan farkı son dakikalarda 3 sayıya (91-88) kadar indiren Anadolu Efes, geri dönüşü tamamlayamadı ve mücadeleyi 93-88 kaybetti.

Bu sonuçla Anadolu Efes, organizasyonda 11. yenilgisini almış oldu.

İŞTE PERİYOT SONUÇLARI:

1. Periyot sonucu: Valencia 18-18 Anadolu Efes

2. Periyot sonucu: Valencia 43-45 Anadolu Efes

3. Periyot sonucu: Valencia 71-66 Anadolu Efes

4. Periyot sonucu: Valencia 93-88 Anadolu Efes

İŞTE MAÇIN ÖZETİ

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