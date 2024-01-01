Haberler Basketbol Anadolu Efes'te Ante Zizic gitti

Anadolu Efes'te Ante Zizic gitti

Anadolu Efes'te Hırvat oyuncu Ante Zizic ile yollar ayrıldı. Yapılan açıklamada, "Formamız altında verdiği mücadele ve emek için Ante Zizic'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi. Zizic, 2. sezonunu geçirdiği Anadolu Efes'te birer Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2024 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Anadolu Efes'te Ante Zizic gitti
Anadolu Efes'te Hırvat oyuncu Ante Zizic ile yollar ayrıldı. Yapılan açıklamada, "Formamız altında verdiği mücadele ve emek için Ante Zizic'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi. Zizic, 2. sezonunu geçirdiği Anadolu Efes'te birer Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı.
DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberi: Hasan Arat'ın ilk transferi belli oldu! İspanyol kupa canavarı Kartal oluyor...
Yeni yılın ilk gününde tarihi yürüyüş: Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet
G.Saray'dan Angelino'nun yerine transfer çıkarması!
Beşiktaş, G.Saray ve Trabzon'dan transfer savaşı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Anadolu Efes'te ayrılık! Resmen açıklandı
Furkan'dan sadece 2 sayı
1 Ocak Pazartesi okullar tatil mi?
BÜYÜK İKRAMİYE HANGİ İLE ÇIKTI 2024? | Milli Piyango 400 milyon TL hangi ile çıktı?
TRT1 CANLI YAYIN | TRT 1 CANLI İZLE | TRT1 güncel yayın akışı
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş, G.Saray ve Trabzon'dan transfer savaşı! Beşiktaş, G.Saray ve Trabzon'dan transfer savaşı! 00:11
Arat Sevilla'nın dinamosunu getiriyor! Arat Sevilla'nın dinamosunu getiriyor! 00:11
Sergen Yalçın'ın yeni adresi belli oldu! Sergen Yalçın'ın yeni adresi belli oldu! 00:11
G.Saray'a dönecek mi? Zaniolo'da çarpıcı detay G.Saray'a dönecek mi? Zaniolo'da çarpıcı detay 00:11
Jesus G.Saray'a transferde rakip oldu! Jesus G.Saray'a transferde rakip oldu! 00:11
Milan'dan flaş hamle! İndirime gittiler Milan'dan flaş hamle! İndirime gittiler 00:11
Daha Eski
Kartal'a tecrübeli stoper! Sırbistan'dan geliyor Kartal'a tecrübeli stoper! Sırbistan'dan geliyor 00:11
Kanarya'dan Ada'ya çıkarma! Teklifi belli oldu Kanarya'dan Ada'ya çıkarma! Teklifi belli oldu 00:11
Bomba iddia! O yıldız G.Saray'a önerildi Bomba iddia! O yıldız G.Saray'a önerildi 00:11
F.Bahçeli yıldız Avrupa kulüplerinin radarında! F.Bahçeli yıldız Avrupa kulüplerinin radarında! 00:11
Beşiktaş'a ağır fatura! 2 milyon euro... Beşiktaş'a ağır fatura! 2 milyon euro... 00:11
Final öncesi İstiklal Marşı'nın okunduğu ortaya çıktı! Final öncesi İstiklal Marşı'nın okunduğu ortaya çıktı! 00:11