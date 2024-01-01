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Anadolu Efes'te Ante Zizic gitti
Anadolu Efes'te Hırvat oyuncu Ante Zizic ile yollar ayrıldı. Yapılan açıklamada, "Formamız altında verdiği mücadele ve emek için Ante Zizic'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi. Zizic, 2. sezonunu geçirdiği Anadolu Efes'te birer Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı.
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