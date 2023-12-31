Haberler Basketbol Anadolu Efes Ante Zizic ile yollarını ayırdı

Anadolu Efes Ante Zizic ile yollarını ayırdı

Son dakika spor haberleri... Anadolu Efes, Hırvat oyuncusu Ante Zizic ile yollarını ayırdığını duyurdu. Zizic, ikinci sezonunu geçirdiği Anadolu Efes'te birer Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2023 Pazar 13:52
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Anadolu Efes Ante Zizic ile yollarını ayırdı

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda Hırvat oyuncu Ante Zizic ile yollar ayrıldı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Formamız altında verdiği mücadele ve emek için Ante Zizic'e teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Ante Zizic, ikinci sezonunu geçirdiği Anadolu Efes'te birer Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı.

DİĞER
İşte 2023'e damga vuran magazin olayları! Bu yıl en çok onlar konuşuldu!
Başkan Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: "Sözde demokrat ülkelerin teröre desteği kesmesi gerekiyor"
Bomba iddia! O yıldız G.Saray'a önerildi
F.Bahçeli yıldız Avrupa kulüplerinin radarında!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
A. Efes zorlanmadan kazandı!
Beşiktaş Emlakjet evinde kazandı!
ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ 2024
1 Ocak Pazartesi okullar tatil mi?
YENİ YIL MESAJLARI 2024 | Resimli yılbaşı mesajları
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Final öncesi İstiklal Marşı'nın okunduğu ortaya çıktı! Final öncesi İstiklal Marşı'nın okunduğu ortaya çıktı! 13:47
Kanarya'dan Ada'ya çıkarma! Teklifi belli oldu Kanarya'dan Ada'ya çıkarma! Teklifi belli oldu 12:08
Kartal'a tecrübeli stoper! Sırbistan'dan geliyor Kartal'a tecrübeli stoper! Sırbistan'dan geliyor 11:35
Doncic'ten galibiyete 40 sayılık katkı! Doncic'ten galibiyete 40 sayılık katkı! 10:48
Bomba iddia! O yıldız G.Saray'a önerildi Bomba iddia! O yıldız G.Saray'a önerildi 10:40
Taraftara yeni yıl hediyesi! Angelino'nun yerine geliyor Taraftara yeni yıl hediyesi! Angelino'nun yerine geliyor 10:28
Daha Eski
F.Bahçeli yıldız Avrupa kulüplerinin radarında! F.Bahçeli yıldız Avrupa kulüplerinin radarında! 10:06
Beşiktaş'a ağır fatura! 2 milyon euro... Beşiktaş'a ağır fatura! 2 milyon euro... 09:39
Kanarya'da ayrılık rüzgarları! 'Kulüp bul' denildi Kanarya'da ayrılık rüzgarları! 'Kulüp bul' denildi 09:11
Juve 2023'ü galibiyetle tamamladı! Juve 2023'ü galibiyetle tamamladı! 00:42
Juve 2023'ü galibiyetle tamamladı! Juve 2023'ü galibiyetle tamamladı! 00:40
A. Efes zorlanmadan kazandı! A. Efes zorlanmadan kazandı! 23:38