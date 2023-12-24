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Basketbolda derbi günü

G.Saray ile Beşiktaş, bugün Sinan Erdem Spor Salonu’nda kozlarını paylaşacak. Saat 13.00’te başlayacak mücadele, beIN 5’ten yayınlanacak

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2023 Pazar 06:50
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Basketbolda derbi günü

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray Ekmas ile Beşiktaş Emlakjet, bugün derbi maçta karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadele, saat 13.00'te başlayacak ve beIN Sports 5'ten yayınlanacak. Son 3 maçını kaybeden sarıkırmızılıların 4 galibiyeti ve 8 mağlubiyeti bulunuyor. Son 3 karşılaşmayı kazanan Beşiktaş ise 9 galibiyet ve 3 yenilgi elde etti. Diğer maçlar ise şöyle: 15.30: Karşıyaka-Tofaş, 18.00: Türk Telekom-Anadolu Efes.

BAHÇEŞEHİR FARKLI GEÇTİ: 98-69

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji, Samsunspor'u 98-69 ile geçerek 6. galibiyetini aldı. Muhammed Baygül 20, Bouteille 19 sayıyla yıldızlaştı. Dün alınan diğer sonuçlar şöyle: Çağdaş BodrumsporMerkezefendi: 88-84, Büyükçekmece-Manisa: 103-76.

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