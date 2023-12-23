Fenerbahçe Alagöz Holding 76-54 ÇBK Mersin (MAÇ SONUCU ÖZET)

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16'ncı haftasında namağlup lider Fenerbahçe Alagöz Holding, konuk ettiği ÇBK Mersin'i 76-54 yendi.
Ligde tüm maçlarını kazanan sarı-lacivertliler, bu sonuçla üst üste 15'inci galibiyetini aldı. Konuk ekip ise 4'üncü kez mağlup oldu.
İŞTE MAÇTAN DETAYLAR:
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Zafer Yılmaz, Önder Yılmaz, Mustafa Çeltiker
Fenerbahçe Alagöz Holding: Alperi Onar 13, Sevgi Uzun 11, McBride 16, Meesseman 8, Howard 21, Duygu Özen, Selin Rachel Gül, İdil Saçalır, Tilbe Şenyürek 5, Laksa 2
ÇBK Mersin: Asena Yalçın 3, Mabrey 25, Derin Yaya 4, Kiss, Williams 13, Melis Gülcan 5, Cornelius, Sinem Ataş, Holingsvorth 4
1'inci periyot: 18-15
Devre: 36-26
3'üncü periyot: 55-41