Fenerbahçe Alagöz Holding 76-54 ÇBK Mersin (MAÇ SONUCU ÖZET)

Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16'ncı haftasında namağlup lider Fenerbahçe Alagöz Holding, konuk ettiği ÇBK Mersin'i 76-54 yendi.

Ligde tüm maçlarını kazanan sarı-lacivertliler, bu sonuçla üst üste 15'inci galibiyetini aldı. Konuk ekip ise 4'üncü kez mağlup oldu.

İŞTE MAÇTAN DETAYLAR:

Salon: Metro Enerji

Hakemler: Zafer Yılmaz, Önder Yılmaz, Mustafa Çeltiker

Fenerbahçe Alagöz Holding: Alperi Onar 13, Sevgi Uzun 11, McBride 16, Meesseman 8, Howard 21, Duygu Özen, Selin Rachel Gül, İdil Saçalır, Tilbe Şenyürek 5, Laksa 2

ÇBK Mersin: Asena Yalçın 3, Mabrey 25, Derin Yaya 4, Kiss, Williams 13, Melis Gülcan 5, Cornelius, Sinem Ataş, Holingsvorth 4

1'inci periyot: 18-15

Devre: 36-26

3'üncü periyot: 55-41