Sahne Anadolu Efes'in

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında Panathinaikos'u ağırlayacak. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak ve S Sport'tan yayınlanacak. Avrupa Ligi'nde oynadığı 11 maçta 5 galibiyet ve 6 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, averajla 14. sırada yer alıyor. Ligde yaptığı maçların 6'sını kazanıp, 5'inde yenilen Panathinaikos ise averajla 5. sırada bulunuyor.

İLK KEZ RAKİP OLACAK

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman da duygusal bir karşılaşmaya çıkacak. Ataman, eski takımı Anadolu Efes'e karşı görev yapacak. Tecrübeli başantrenör Yunan ekibinin başında, kariyerinin önemli bölümünü geçirdiği ve 2 Avrupa Ligi şampiyonluğu başta olmak üzere birçok başarıya imza attığı Anadolu Efes'e karşı ilk resmi maçına çıkacak. Geçtiğimiz sezonu lig şampiyonu olarak tamamlayan tecrübeli hoca, Anadolu Efes'e veda ederek Pana'ya gitmişti.