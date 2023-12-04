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Anadolu Efes'e 2 oyuncudan kötü haber!

Anadolu Efes'in yıldız isimleri Rodrigue Beaubois ve Will Clyburn'den kötü haber geldi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2023 Pazartesi 17:13
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Anadolu Efes'e 2 oyuncudan kötü haber!

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı'nda Rodrigue Beaubois ve Will Clyburn'ün tedavilerinin sürdüğü bildirdi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "İkinci kaptanımız Rodrigue Beaubois'nın üst arka adale bölgesinde yaşadığı sakatlık ve başarılı oyuncumuz Will Clyburn'ün ayak tabanında yaşadığı yaralanmanın ardından tedavileri sürmektedir. Takım doktorumuz Uğur Diliçıkık, Beaubois'nın yaklaşık 3 hafta ve Clyburn'ün de yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalacağını belirtmiştir." denildi.

Rodrigue Beaubois takımının Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor maçında sakatlanırken, Clyburn ise THY Avrupa Ligi'ndeki Kızılyıldız karşılaşmasında aynı sıkıntıyı yaşamıştı.

Her iki oyuncu, Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'nde yarın Panathinaikos ile yapacağı karşılaşmada görev alamayacak.

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