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F.Bahçe doludizgin

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin lideri Fenerbahçe, en yakın takipçisi ÇBK Mersin'e şans tanımadı. Sarı-lacivertliler, 76-54 kazanarak 15. maçından da galibiyetle ayrıldı. Dün alınan diğer sonuçlar: Botaş-Çankaya: 85-77, Emlak Konut-Galatasaray: 85-93. Bugün: 14.00: Bursa-Melikgazi, 15.00: Tarsus Spor-Beşiktaş, 16.00: Aydın-Antalya Toroslar.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 24 Aralık 2023 Pazar 06:50
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F.Bahçe doludizgin
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin lideri Fenerbahçe, en yakın takipçisi ÇBK Mersin'e şans tanımadı. Sarı-lacivertliler, 76-54 kazanarak 15. maçından da galibiyetle ayrıldı. Dün alınan diğer sonuçlar: Botaş-Çankaya: 85-77, Emlak Konut-Galatasaray: 85-93. Bugün: 14.00: Bursa-Melikgazi, 15.00: Tarsus Spor-Beşiktaş, 16.00: Aydın-Antalya Toroslar.
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