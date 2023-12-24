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F.Bahçe doludizgin
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin lideri Fenerbahçe, en yakın takipçisi ÇBK Mersin'e şans tanımadı. Sarı-lacivertliler, 76-54 kazanarak 15. maçından da galibiyetle ayrıldı. Dün alınan diğer sonuçlar: Botaş-Çankaya: 85-77, Emlak Konut-Galatasaray: 85-93. Bugün: 14.00: Bursa-Melikgazi, 15.00: Tarsus Spor-Beşiktaş, 16.00: Aydın-Antalya Toroslar.
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